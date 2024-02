Alexander Nübel verpasst auch am Dienstag das Training des VfB Stuttgart. Das macht eine Rückkehr im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nicht wahrscheinlicher. Ein Reservist könnte gefragt bleiben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fabian Bredlow wird sein Schicksal kennen. Er genießt seine Zeit im Rampenlicht. Sobald Alexander Nübel wieder fit ist, wird er sich dann aller Voraussicht nach beim VfB Stuttgart zurück auf die Bank setzen müssen. Nübel ist als Torwart Nummer eins beim Champions-League-Anwärter gesetzt. Nur wegen dessen Hüftproblemen ist Bredlow vom Reservisten zum gefragten Profi aufgestiegen. Wegen der Verletzung des Konkurrenten rückt der 28-Jährige deutlich mehr in den Fokus als im vergangenen halben Jahr.

So wertvoll der Wechsel von Nübel zum VfB für die Schwaben war, so sehr verschlechterte sich damit die Position des gebürtigen Berliners. «Das ist natürlich keine einfache Situation, gerade wenn man letztes Jahr noch die Rückrunde gespielt hat und ein Stück weit die Erwartung hat, die Hoffnung, dass man dieses Jahr in einer anderen Rolle in die Saison startet», sagte Bredlow, der sich im Sommer die Rückennummer eins gesichert hatte.

Bredlow kann auf weiteren Einsatz hoffen

Ende Mai, am 34. Spieltag der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga, hatte Bredlow zuletzt gespielt, ehe er nun beim 3:1 gegen den FSV Mainz 05 und beim 2:1 in Darmstadt Nübel vertrat. Die Abstiegsrelegationsduelle mit dem Hamburger SV verpasste Bredlow aufgrund einer Innenbandzerrung. Mit Florian Müller, der im vergangenen Sommer zum SC Freiburg wechselte, sicherte sich der VfB den Klassenerhalt.

Ob Bredlow nun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln zum dritten Mal nacheinander seine Chance bekommt, ist offen. Die Wahrscheinlichkeit dafür aber am Dienstag gestiegen. Denn Nübel setzte auch beim Vorbereitungsauftakt der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf das kommende Heimspiel aus. Nübels Probleme stammen vom Pokal-Aus in Leverkusen (2:3). Die Bayern-Leihgabe hat störende Flüssigkeit in der Hüfte.

Bredlow gewinnt Respekt vom Sportdirektor und Kapitän

Bredlow nutzte die Situation, um zu zeigen, dass er gute Leistungen abliefern kann, wenn er gebraucht wird. «Solche Momente wie jetzt können immer wieder passieren, da muss man da sein. Da ist man nicht bereit dafür, wenn man sich die letzten Monate nur über alles aufgeregt hat», erklärte Bredlow seine Einstellung.

Er sei in Darmstadt «souverän» gewesen, lobte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: «Ich habe keine Fehler gesehen. Die Bälle, die zu halten waren, hat er gehalten.» Am Böllenfalltor hatte Bredlow mehr zu tun, als man im Spiel beim Tabellenletzten hätte annehmen können. «Wenn man mehr Spiele macht, steigt das Selbstvertrauen, vor allem wenn man die Spiele gewinnt, wenn man gute Aktionen hat und der Mannschaft helfen kann», schilderte der Torwart: «Das lässt die Brust vielleicht ein Ticken breiter werden.»

Er sei allerdings «extrem» genervt, nicht zu null gespielt zu haben. Von seinen Mitspielern erhielt er Lob. «Es ist natürlich schön, wenn man so einen Torwart als Nummer zwei hat, der dann sofort da ist und performt. Riesenrespekt dafür», sagte Kapitän Waldemar Anton: «Hat er überragend gemacht.» Bredlow würde sich sicher freuen, wenn er auch am Samstag wieder als Aushilfsnummer eins auf dem Spielbogen steht.

