Nach dem Großbrand eines ungenutzten Industriegebäudes in Mannheim konnten noch immer nicht alle Menschen in ihre umliegenden Wohnungen zurückkehren. Sie hatten ihr Zuhause aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Zwei Personen seien noch in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Hotelzimmer untergebracht, teilte die Stadt am Montag mit. Das vom Feuer betroffene Gebäude sei weiterhin stark einsturzgefährdet. Wie hoch der Schaden ist, ist nach Angaben der Polizei und der Stadt noch unklar. Auch zur Brandursache lägen noch keine Erkenntnisse vor, sagte ein Polizeisprecher. Brandermittler seien vor Ort.

Mannheim (dpa/lsw) - Das zuvor schon einsturzgefährdete und nicht genutzte Backsteingebäude war durch den am vergangenen Freitag ausgebrochenen Brand großteils zerstört worden. Seit Samstag laufen Abrissarbeiten, um einen unkontrollierten Einsturz des Gebäudes zu vermeiden. Diese würden noch einige Zeit andauern, wie es weiter hieß. Da alle Glutnester mittlerweile gelöscht sind, konnte der Einsatz der Feuerwehr den Angaben zufolge am Montag beendet werden.

Die Löscharbeiten hatten sich wegen der Einsturzgefahr als besonders schwierig erwiesen, da nur über Drehleitern von außen gelöscht werden konnte. Beim gesamten Einsatz gab es laut Polizei keine Verletzten.