Nach der mutmaßlichen Brandstiftung in einem türkischen Reisebüro in Stuttgart hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, gibt es weiterhin keine konkreten Erkenntnisse zu Tätern oder möglichen Motiven. Da ein politischer Hintergrund jedoch nicht ausgeschlossen werden könne, wurde der Fall den Ermittlern des Dezernats für Staatsschutz beim Polizeipräsidium Stuttgart übergeben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei dem Brand in der Nacht zum Freitag war ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Freitag waren zwei Männer vom Tatort weggerannt. Das Reisebüro liegt in Stuttgart in einem bekannten türkischen Viertel rund um eine Moschee.

PM zum Vorfall