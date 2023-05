Albbruck (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Albbruck (Kreis Waldshut) einen mobilen Blitzer angezündet und so einen Totalschaden von 160.000 Euro verursacht. In der Nacht auf Freitag meldeten Anwohner laut Polizei einen lauten Knall und das Feuer. Das Gerät stand seit Anfang der Woche in der Ortsdurchfahrt Albbruck-Unteralpfen.

PM Polizei