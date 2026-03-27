Baden-Württemberg Brandserie mit 200.000 Euro Schaden – Verdächtige ermittelt

Polizei
Die Polizei hat vier Jugendliche ermittelt, die verdächtigt werden. (Symbolbild)

Nach mehr als 30 Feuern mit schätzungsweise 200.000 Euro Schaden sind vier Jugendliche im Visier der Polizei. Welche Spuren führten zu den Verdächtigen – und wie geht es weiter?

Reichenbach (dpa/lsw) - Polizisten haben nach einer seit November 2023 andauernden Brandserie in Reichenbach (Kreis Esslingen) vier jugendliche Verdächtige ermittelt. Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen zahlreiche Brände in der Gemeinde verursacht haben. Der Gesamtschaden wurde auf 200.000 Euro geschätzt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Bei den Taten zwischen November 2023 und Januar 2025 waren unter anderem Mülleimer, Hecken, Altkleidercontainer und Gartenhütten in Brand gesetzt worden. Die Ermittler stützten sich unter anderem auf Aufnahmen von Überwachungskameras und Hinweisen von Zeugen. Wie viele der mindestens 30 Brände möglicherweise auf die vier Verdächtigen zurückgehen, werde noch ermittelt.

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