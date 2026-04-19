Baden-Württemberg Brandsatz auf Gartenhaus geworfen - Dach fängt Feuer

Symbolbild - Polizei
Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (Symbolbild)

In einer Kleingartenanlage fliegt ein Brandsatz in Richtung eines Häuschens, dann brennt das Dach. Das Feuer ist zwar schnell gelöscht, doch es gibt noch Fragen.

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Gartenhaus im Kreis Heidenheim ist von einem Unbekannten mit einem Brandsatz beworfen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Der Brandsatz wurde den Angaben nach am Samstagabend auf das Haus in einer Kleingartenanlage in Heidenheim an der Brenz geworfen. Die Gruppe, die sich zu diesem Zeitpunkt in der angrenzenden Pergola aufhielt, bemerkte das Feuer auf dem Dach des Gartenhauses, löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen.

Laut einem Polizeisprecher bestand die Gruppe aus weniger als zehn Personen. Ob der Brandsatz gezielt gegen sie gerichtet war, ist unklar. Auch zu einem möglichen Motiv des unbekannten Täters konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

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