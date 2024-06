Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Nachbarin sowie die 77-jährige Wohnungsbewohnerin kamen wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Der Brand verursachte zudem einen Schaden von rund 80.000 Euro. Warum das Feuer am Sonntag ausbrach, war zunächst unklar, erklärte der Sprecher weiter. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen verhindern. Vorsorglich wurde das betroffene Haus und das angrenzende Mehrfamilienhaus währenddessen geräumt. Nur die Wohnung, in der der Brand ausbrach, war danach nicht mehr bewohnbar.



Pressemitteilung