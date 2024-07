Eine Arztpraxis in einem Wohnhaus wird bei einem Brand völlig zerstört. Sechs Bewohner müssen das Gebäude verlassen. Für sie hat das Feuer weitreichende Folgen.

Donaueschingen (dpa/lsw) - Eine Arztpraxis in einem Wohnhaus ist bei einem Brand in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) völlig zerstört worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend an einer Sauna in der Praxis im ersten Stock des Hauses aus. Der Schaden lag bei rund 150.000 Euro, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass das Feuer auch auf den Rest des Gebäudes übergriff. Alle sechs anwesenden Bewohner verließen das Gebäude selbstständig, nachdem sie durch einen Rauchmelder darauf aufmerksam geworden waren. Zwei Menschen, darunter ein vier Monate alter Säugling, seien vor Ort vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht worden. Laut dem Sprecher waren sie unverletzt.

Das Gebäude war den Angaben nach zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.