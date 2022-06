Drei Wohnhäuser haben in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gebrannt. In den Gebäuden wohnen rund 40 Menschen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Informationen konnten alle Bewohner unverletzt gerettet werden. Das Feuer war am Mittwoch in einem Haus im Stadtbezirk Schwenningen ausgebrochen und hatte auch die beiden benachbarten Gebäude beschädigt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Am Nachmittag seien die Löscharbeiten immer noch im Gange gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Schaden und Ursache des Brandes waren zunächst unklar.