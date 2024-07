Die Feuerwehr wird wegen eines Brandes alarmiert. Bei diesem Einsatz ist der Weg ein kurzer: Die brennende Wohnung befindet sich direkt neben der Feuerwache. Doch der Schaden ist enorm.

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heidenheim ist ein geschätzter Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Die Ermittler gehen bei der Brandursache nach ersten Erkenntnissen von einem Fehlverhalten eines Bewohners mit offenem Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Was konkret passiert ist, sei Teil der Ermittlungen, sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehrkräfte hatten es bei der Anfahrt am Freitagabend nicht weit: Die brennende Dachgeschosswohnung befindet sich nur wenige Meter von der Feuerwehrwache entfernt - in derselben Straße.

Kein leichter Einsatz

Trotz der Nähe gestaltete sich der Einsatz als schwierig. Die Wohnung befand sich nach Angaben der Polizei im zweiten Stock. Die Etage sei komplett verraucht gewesen. Als die Polizei eintraf, befanden sich bereits 12 der 13 Bewohner des Mehrfamilienhauses vor dem Gebäude. Ein weiterer Bewohner im Erdgeschoss sei auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden. Die Einsatzkräfte begleiteten den Mann demnach aus dem Haus.

Neun Bewohner seien durch die Stadt anderweitig untergebracht worden, andere kümmerten sich selbst. Die Ermittlungen dauerten an.