In einem Wohngebäude in Renchen (Ortenaukreis) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt. Laut einer Sprecherin erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung, eine zweite einen Schock. Wegen der Löscharbeiten war die Bundesstraße 3, die durch Renchen führte, am Montagnachmittag für rund drei Stunden gesperrt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Renchen (dpa/lsw) - Laut Polizei handelte es sich bei dem Gebäude um zwei aneinander gebaute Einfamilienhäuser. Der Dachstuhl eines der Häuser stand laut einem Sprecher der Polizei beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Die Bewohner hätten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig ins Freie begeben. Zwei Kinder wurden vorsorglich untersucht, laut Polizei blieben sie unverletzt. Die Feuerwehr rettete den Angaben nach eine Katze. Das Wohngebäude war nach dem Brand laut Polizei unbewohnbar.

Erste Mitteilung der Polizei

Zweite Mitteilung der Polizei