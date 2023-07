Ein 15-Jähriger ist bereits in der Nacht zu Mittwoch festgenommen worden, weil er in einer Böblinger Tiefgarage ein Feuer gelegt haben soll. Zunächst war er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Ein Haftrichter setzte am Donnerstag den Haftbefehl in Vollzug.

Böblingen (dpa/lsw) - Bei dem Brand am Dienstagabend war eine Frau verletzt worden. Die 30-Jährige habe zum Zeitpunkt des Brandes in einem der parkenden Autos geschlafen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Mitteilung der Polizei