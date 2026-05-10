Nach dem Brand in einer Lagerhalle eines Supermarkts im Schwarzwald-Baar-Kreis bleibt zunächst unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Hüfingen (dpa/lsw) - Beim Brand einer Lagerhalle eines Supermarkts im Schwarzwald-Baar-Kreis ist hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte ihn zunächst auf rund 500.000 Euro. Diese Schätzung könne sich noch um ein Vielfaches erhöhen, je nach Zustand der gelagerten Lebensmittel. Zwar seien keine Flammen in den Innenraum der Lagerhalle eingedrungen, dort sei es allerdings «ziemlich verraucht», teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei dem Brand und den Löscharbeiten sei niemand verletzt worden.

Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach stand am späten Abend der Außenbereich des Logistikzentrums in Hüfingen in Flammen. Das Feuer habe auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe eine Verbreitung der Flammen verhindern können.