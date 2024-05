Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Supermarkt in Stuttgart ist ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, retteten Einsatzkräfte am Donnerstagabend eine Person aus dem Gebäude. Mehrere Anrufer hatten der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung in dem bereits geschlossenen Laden gemeldet. Der Rauch habe sich über zwei Treppenhäuser im Gebäude ausgebreitet. Die Einsatzkräfte fanden eine Person im Gebäude und brachten sie ins Freie. Nach Polizeiangaben blieb sie unverletzt. Weitere Menschen hätten sich nicht in dem Haus befunden. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren der Polizei zufolge zunächst unklar.

Mitteilung der Feuerwehr