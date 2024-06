Stuttgart (dpa/lsw) - In einer Gaststätte in Stuttgart hat es aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, geriet das Lokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in den frühen Morgenstunden in Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien bei dem Feuer zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Bewohner hätten das Gebäude verlassen. Der Brand sei mittlerweile gelöscht, sagte die Polizeisprecherin. Zur Schadenshöhe konnte sie zunächst keine Angaben machen.