Schutterwald (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Stahlbaufirma im Ortenaukreis hat die Polizei Hinweise auf Brandstiftung. Im Aufenthaltsraum der Stahlbaufirma in Schutterwald war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Feuer ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Beamten fanden Einbruchsspuren und vermuten deswegen Brandstiftung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 10.000 Euro.