Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Baden-Baden am Donnerstag sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war in einer Wohnung des Seniorenheims ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bewohner musste aus der Wohnung befreit werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Brandursache war noch unklar.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche des Seniorenheims konnte verhindert werden. Alle 50 Bewohner des Heims wurden in Sicherheit gebracht. Sie wurden vorübergehend in einem nahe gelegenem Wohnheim untergebracht.

PM Polizei