In einem Erlebnisbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, brach das Feuer vor Öffnung des Bades in der Küche aus. Es hätten sich daher zum Zeitpunkt des Brandes zwar schon Mitarbeiter, aber noch keine Gäste in dem Gebäude befunden. Verletzte gab es laut Sprecher nicht. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es aufgrund eines technischen Defekts zu dem Brand gekommen war. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Weinheim (dpa/lsw) -