Ein Haus in Heddesbach steht in Vollbrand, drei Menschen werden verletzt. Das Wohnhaus ist nun einsturzgefährdet.

Heddesbach (dpa/lsw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Heddesbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Sauna des Einfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte. Eine 65-jährige Hausbewohnerin wurde schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, ein 72 Jahre alter Mann mit dem Rettungswagen ins leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Außerdem habe eine 92-jährige Nachbarin aufgrund eines offenen Fensters eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Das nun unbewohnbare und einsturzgefährdete Haus stand am Mittag in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend an. Die Polizei schätzte den Schaden am Abend auf 400.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.