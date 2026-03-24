Ein Feuer in der Mannheimer Fußgängerzone stört den Straßenbahnverkehr in der Innenstadt. Ein Mensch wird leicht verletzt.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in der Mannheimer Innenstadt ist ein Mensch durch Rauchgas leicht verletzt worden. Die Person konnte nach einer Behandlung durch Rettungskräfte noch vor Ort wieder entlassen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Straßenbahnstrecke zwischen Paradeplatz und Abendakademie wurde wegen des Feuerwehreinsatzes für gut drei Stunden gesperrt. Vier Linien des ÖPNV mussten umgeleitet werden.

Ausgebrochen war das Feuer in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone. Die Flammen griffen außerdem auf ein benachbartes Wohn- und Geschäftshaus über. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.