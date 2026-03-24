Ein Feuer in der Mannheimer Fußgängerzone stört den Straßenbahnverkehr in der Innenstadt. Ein Mensch wird leicht verletzt.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in der Mannheimer Innenstadt ist ein Mensch leicht verletzt worden. Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die Straße nach Polizeiangaben für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Vier Linien des ÖPNV mussten umgeleitet werden.

Ausgebrochen war das Feuer in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone. Die Flammen griffen außerdem auf ein benachbartes Wohn- und Geschäftshaus über. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Der Brand war zu diesem Zeitpunkt laut der Feuerwehr aber unter Kontrolle. Die Ursache war zunächst unklar.