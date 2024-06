Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigsburg ist ein Mann leicht verletzt worden und es sind rund 150.000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer sei in der Nacht zu Montag aus zunächst unklaren Gründen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Morgen mit. Kleine Gaskartuschen, die auf dem Balkon gelagert waren, explodierten dadurch. Die 22 Bewohner wurden aus dem Haus gebracht. Ein Bewohner verletzte sich durch das Feuer und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Drei Wohnungen waren durch das Löschwasser nicht mehr bewohnbar, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun.

Pressemitteilung