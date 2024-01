Neuenbürg (dpa/lsw) - Ein sechsstelliger Schaden ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Enzkreis entstanden. Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache am Samstag im Treppenhaus des Gebäudes in Neuenbürg ausgebrochen. Sechs Menschen mussten den Angaben der Polizei zufolge über eine Drehleiter gerettet werden, darunter vier Kinder. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Durch starke Verrußung ist das Haus nicht mehr bewohnbar, wie es hieß. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.

Pressemitteilung