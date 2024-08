In einem vierstöckigen Haus bricht am Montagnachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann den Brand löschen. Doch die Folgen sind beträchtlich.

Oberreichenbach (dpa/lsw) - Durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Calw ist ein geschätzter Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Der Rettungsdienst brachte vier Bewohner des Hauses in Oberreichenbach - darunter zwei Kleinkinder - mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Dieses sei möglicherweise durch nicht fachgerecht verlegte Stromkabel verursacht worden, hieß es.

Das Feuer war am Montagnachmittag in einem Zimmer im ersten Geschoss des vierstöckigen Hauses ausgebrochen. Es breitete sich demnach schnell in Richtung des Dachstuhles aus. Die Feuerwehr löschte den Brand - doch das Haus ist nun unbewohnbar.