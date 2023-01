Nach einem Wohnungsbrand in Pforzheim ist ein 42-Jähriger mit Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung des Mannes hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache der Brand entwickelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Pforzheim (dpa/lsw) - Alle restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben am Mittwoch unversehrt. Eine Person musste mittels Drehleiter aus einer Dachstuhl-Wohnung gerettet werden. Alle weiteren, inklusive der verletzte 42-Jährige, konnten das Haus selbstständig verlassen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Der Schaden wurde vorläufig auf 100.000 Euro geschätzt.

PM Polizei