Mannheim (dpa/lsw) - In einer Kakaofabrik in Mannheim hat es gebrannt. Verletzt wurde in der Nacht zum Dienstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Das sei keine Selbstverständlichkeit, denn in der Fabrik werde rund um die Uhr gearbeitet, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. In einer der Maschinen war Kakaomasse in Brand geraten. Mit rund 30 Kräften rückte die Feuerwehr an. Nach etwa fünfeinhalb Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Das Ausmaß des Feuers sowie die Schadenhöhe waren zunächst unklar.