Deckenteile stürzen ein, Autos stehen in Flammen: In Mannheim brennt in der Nacht ein Autohandel. Erste Schätzungen zum Schaden liegen bei einer halben Million Euro.

Mannheim (dpa/lsw) - In einem Autohaus in Mannheim ist nachts ein Feuer ausgebrochen. Auch zwölf davor geparkte Fahrzeuge brannten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, hätten «ein Gebäudekomplex eines Werkstattbereiches» und mehrere Fahrzeuge bereits komplett in Brand gestanden, sagte der Sprecher. Das Gebäude hätte man nicht mehr betreten können, weil teilweise schon Deckenteile herabgestürzt gewesen seien.

Nach etwa einer Stunde wurde das Feuer den Angaben zufolge gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden demnach auf etwa eine halbe Million Euro. Die genaue Summe war dem Polizeisprecher zufolge noch unklar - es könne noch weitere Beschädigungen geben, die erst im Tageslicht auffielen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.