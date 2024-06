Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Brand einer Lagerhalle in Stuttgart hat am Donnerstag eine große und sichtbare Rauchsäule verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge lieferte ein Lastwagen Elektroschrott an und lud ihn in der Halle ab. Arbeiter des Sozialunternehmens bemerkten, dass im Schrotthaufen etwas brannte und versuchten das Feuer zu löschen. Dies gelang nicht und das Feuer griff auf die Lagerhalle über. Ein hinter der Lagerhalle befindliches Hotel mit etwa 100 Personen wurde vorsichtshalber geräumt. Die Feuerwehr hatte die Bewohner im Umkreis aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Der Schaden wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Mitteilung