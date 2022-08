Auf dem Gelände eines Naturkostbetriebes in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat die Feuerwehr am Montagabend einen Brand gelöscht. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache in einer Lagerhalle ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Brandursache sowie der dabei entstandene Sachschaden könnten noch nicht ermittelt werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Durch die Löscharbeiten sei es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Freiburg/Eichstetten (dpa/lsw) - Pressemitteilung