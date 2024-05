In einem Patientenzimmer eines Stuttgarter Krankenhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Pflegekräfte brachten mehrere Patienten in Sicherheit, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar. Einige Patienten wurden auf einer anderen Station auf mögliche Verletzungen untersucht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Brandmeldeanlage habe kurz vor Mitternacht ausgelöst, hieß es in der Mitteilung. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Pflegekräfte den Brand bereits mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Man habe die Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Feuerwehr