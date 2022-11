Ludwigsburg (dpa/lsw) - In einem Kino in Ludwigsburg hat es am Sonntag gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war wahrscheinlich ein Fön in Brand geraten, mit dem im Keller des Gebäudes 3D-Brillen getrocknet wurden. Den Angaben zufolge kam es dabei zu einer hohen Rauchentwicklung. Die Polizei löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. 111 Kinobesucher und 6 Angestellte wurden vorsorglich evakuiert. Vier Angestellte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

PM