Karlsdorf-Neuthard (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Veranstaltungsgebäude in Karlsdorf-Neuthard (Kreis Karlsruhe) ist laut Polizei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer sei in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu dem Zeitpunkt hätten sich keine Menschen in dem Gebäude befunden. Dementsprechend sei niemand verletzt worden. Eine mögliche Brandursache wurde vorerst nicht genannt. Die Polizei hatte für mögliche Fahndungsmaßnahmen einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Kriminaltechnik sicherte am Brandort Spuren, wie es hieß.

