Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Eine Garage ist am Sonntagmittag in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgebrannt und hat einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, bemerkten die Bewohner des mit der Doppelgarage verbundenen Wohnhauses den Brand und alamierten die Einsatzkräfte. Die Brandursache war wohl ein technischer Defekt einer Motorrad-Fahrzeugbatterie. In der Doppelgarage befanden sich zwei Autos, zwei Motorräder sowie weiteres Garageninventar. Der Gesamtsachschaden an der Garage und der darin befindlichen Fahrzeuge beträgt etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.