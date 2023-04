In einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer in der Waschküche der Einrichtung ausgebrochen.

Achern (dpa/lsw) - Die genaue Ursache des Brandes war zunächst unklar. Allerdings sei es möglich, dass es an einer Waschmaschine zu einem technischen Defekt gekommen sei, hieß es. Bei dem Brand entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, teilte ein Sprecher mit. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner in die Unterkunft zurückkehren - laut Sprecher leben dort 56 Menschen.

