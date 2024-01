Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Der Brand brach am Samstag im Dachstuhl einer Ferienwohnung aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann wurde durch den Rauch leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Polizeimitteilung