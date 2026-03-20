Ein Feuer zerstört ein Einfamilienhaus fast vollständig. Die Polizei schätzt den Schaden auf 700.000 Euro. Ist schon etwas zur Brandursache bekannt?

Bermatingen (dpa/lsw) - Ein Einfamilienhaus ist in Bermatingen im Bodenseekreis größtenteils ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 700.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Mittag in einer angebauten Garage aus, die als Werkstatt diente.

Von dort griffen die Flammen dann auf das Wohnhaus sowie einen Wohnanhänger über. Zum Zeitpunkt des Feuers hielt sich niemand auf dem Grundstück auf. Wie es genau zu dem Brand kam, werde noch ermittelt.