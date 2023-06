Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Stuttgart ist der Bewohner leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Sonntagabend aus bisher ungeklärten Gründen in einem Mehrfamilienhaus aus und drohte zunächst, auf das Dach überzugreifen, wie die Feuerwehr Montagmorgen mitteilte. Der Bewohner der Brandwohnung konnte das Haus eigenständig verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Wohnung unter der Brandwohnung befand sich nach Angaben der Feuerwehr noch eine pflegebedürftige Person, die ihre Wohnung nicht verlassen konnte. Sie wurde durchgehend von Einsatzkräften und ihrem Sohn betreut. Neben den Schäden durch das Feuer entstand in der Brandwohnung durch die Löscharbeiten und der darunter liegenden Wohnung ein Wasserschaden. Die Schadenshöhe war am Montagmorgen noch unklar.

Feuerwehr-Meldung