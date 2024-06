Eine Dachgeschoss-Wohnung in Mannheim ist am Donnerstag in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen habe bei vier Menschen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestanden, sagte eine Polizeisprecherin. Mindestens ein Mensch sei im Krankenhaus behandelt worden. Die Wohnung war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Was das Feuer auslöste und wie hoch der Schaden war, blieb vorerst unklar.

Mannheim (dpa/lsw) -

