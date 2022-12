Wegen eines Zimmerbrands werden Teile einer Landeserstaufnahme-Einrichtung geräumt. Die Ursache für das Feuer wird noch ermittelt. Ein Grund wird aber bereits ausgeschlossen.

Freiburg (dpa/lsw) - Wegen eines Zimmerbrands sind Teile der Landeserstaufnahme-Einrichtung (LEA) für Flüchtlinge in Freiburg geräumt worden. 50 Menschen mussten in einen Wohncontainer auf dem Gelände umziehen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Brand in der Nacht zu Montag kam, war zunächst unklar. Hinweise auf einen Brandanschlag gebe es aber nicht, ergänzte ein Sprecher auf Anfrage. Es entstand nach ersten Schätzungen ein hoher Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.

Das Feuer war am späten Sonntagabend im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes der Einrichtung ausgebrochen. Der Brand wurde rasch gelöscht. Ein Mensch kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei weiter berichtete.

Beschädigt wurde durch den Brand insbesondere das Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war, berichtete das Regierungspräsidium Freiburg, das für die LEA verantwortlich ist. „Darüber hinaus wurden die anderen Zimmer sowie der Flur im zweiten Obergeschoss durch den Rauch beschädigt“, hieß es in einer Mitteilung.

Wie das Regierungspräsidium weiter berichtete, war es problemlos möglich, die betroffenen Menschen auf dem Areal unterzubringen. Die Aufnahmeeinrichtung sei mit rund 950 Menschen zwar gut ausgelastet. Sie verfüge aber bis zu 1200 Plätze. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

