Oberkochen (dpa/lsw) - Der Brand einer Absauganlage im Ostalbkreis hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, fing die Anlage in einer Firma in Oberkochen am Dienstagnachmittag Feuer. Nach Angaben eines Beamten hatte sich wohl Staub in der Maschine erhitzt und den Brand ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Mitteilung