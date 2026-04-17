Ein Küchenbrand zwingt 20 Bewohner eines Mehrfamilienhauses zur Flucht. Die betroffene Wohnung ist vorerst unbewohnbar.

Laufenburg (dpa/lsw) - Beim Frittieren von Pommes hat ein 30-Jähriger in seiner Küche in Laufenburg (Kreis Waldshut) einen Brand ausgelöst. 20 Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen - vier Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte am Donnerstag gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner des Hauses mussten zwischenzeitlich anderweitig unterkommen, konnten anschließend aber in ihre Wohnungen zurück. Es entstand ein Schaden von geschätzt 10.000 Euro.