Memmingen (dpa/lby) - Ein Feuer bei einem Bauunternehmen in Memmingen hat rund 600.000 Euro Schaden verursacht. Als die Einsatzkräfte am Sonntagabend eintrafen brannte eine Arbeitsmaschine auf einem Anhänger und platzende Reifen lösten kleinere Explosionen aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf die Werkhalle verhindern. Verletzt wurde niemand. Weitere Ermittlungen sollen nun die Brandursache klären.

