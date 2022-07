Ein Brand auf einem Firmengelände in Nürtingen hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht zum Dienstag zu dem Brand in einer Batterietestanlage. Mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr die Flammen löschen, bevor sie umliegende Gebäude erfassten. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 75.000 Euro.

Nürtingen (dpa/lsw) - PM