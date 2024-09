Feuerwehreinsatz an der Karlsruher Hochschule. Ein Flachdach brennt. Es gibt Verletzte.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Brand an der Hochschule Karlsruhe sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, behandelte der Rettungsdienst die Mitarbeiter einer Fachfirma wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Das Flachdach eines Gebäudes der Karlsruher Hochschule war am Morgen in Brand geraten. Die Ursache und Details waren zunächst unklar.