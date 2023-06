Nach den Bränden im Habichtswald in Nordhessen am Wochenende schließt die Polizei eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung nicht aus. Zur Klärung werde auch nach Zeugen gesucht, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit.

Kassel/Habichtswald (dpa/lhe) - Zunächst war am Samstagmittag ein Feuer in einer Fichtenschonung gemeldet worden, betroffen waren rund 3000 Quadratmeter Wald. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Sonntagnachmittag wurden die Rettungskräfte wieder in das Waldstück gerufen, dieses Mal brannte es auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern.

