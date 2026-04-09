Baden-Württemberg Brände auf Tausenden Quadratmeter Waldfläche

Großbrand im Salzlandkreis
In zwei Wälder im Südwesten musste die Feuerwehr mit großem Aufgebot ausrücken. (Symbolbild)

In zwei Gemeinden im Südwesten brannten insgesamt 8.000 Quadratmeter Wald. In beiden Fällen lösten Menschen die Feuer aus – sie müssen sich nun verantworten.

Nordrach/Mudau (dpa/lsw) - In zwei Gemeinden im Südwesten ist es zu größeren Waldbränden gekommen. In Nordrach (Ortenaukreis) verbrannte ein 62-Jähriger in unmittelbarer Nähe zu einem Wald Kartonagen, wie die Polizei mitteilte. Durch Funkenflug entzündeten sich angrenzende Bäume, wodurch 500 Quadratmeter in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der 62-Jährige soll nach einem Vorabtest drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Er muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

In Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) ist es zu einem Brand auf 7.500 Quadratmetern im Unterholz eines Waldes gekommen. Dort hatte der Eigentümer des Waldes Reisig verbrannt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich das Unterholz. Auch hier konnte das Feuer gelöscht werden. Der Mann muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Bei beiden Bränden am Mittwoch konnte der Schaden bislang nicht beziffert werden.

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