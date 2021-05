Leon Bauer, in 15 Profikämpfen ungeschlagen, will nach eineinhalb Jahren Pause wieder in den Ring steigen. Wann und wo, ist noch nicht klar. Ob es mit dem Boxstall Sauerland weitergehe, müsse noch verhandelt werden. Der 22-jährige Hatzenbühler, der 2015 sein Profidebüt gab, hat sich inzwischen ein neues Standbein aufgebaut.

Leon Bauer hat sein Trainingspensum wieder angezogen. Zweimal am Tag macht er sich fit für seinen nächsten Kampf. Dieser soll im Optimalfall Ende Juli oder Anfang August sein. „Wir haben aber noch keine Idee, wo, gegen wen oder sonst irgendwas“, sagt der 22-Jährige. Die sich ständig ändernde Pandemie-Situation mache genaue Planungen schwierig. Ihm ginge es kurzfristig erst einmal darum, „den Ringrost abzuschütteln“. Sein bislang letzter Kampf war im November 2019. Er rechnet damit, dass die ersten Kämpfe weniger spektakulär werden. Auch, weil es nach wie vor schwierig sei, Kämpfer mit gutem Ranking aus dem Ausland einfliegen zu lassen.

Alle Optionen offenhalten

Unter welchem Boxstall Bauer dann in den Ring steigen wird, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Nachdem sein bisheriger Stall Sauerland von der US-amerikanischen Sport-Agentur Wasserman aufgekauft worden sei, stehe dort momentan alles still. „Sie brauchen ein bisschen Zeit, um die neuen Strukturen kennenzulernen. Dann schauen wir, ob wir den Vertrag verlängern oder nicht“, sagt Bauer, der sich grundsätzlich alle Optionen offenhalten möchte. Für ihn sei es zum Beispiel wichtig zu beobachten, welche Boxställe Verträge mit Fernsehsendern machten.

Mittel- und langfristig will Leon Bauer noch mal die europäische Spitze angreifen und sich dann langsam zur Weltspitze hocharbeiten. Zusätzlich hat er sich mit seiner Familie in Kandel ein zweites Standbein aufgebaut. Unter dem Namen Bauers Pinsa betreibt sie künftig eine Gastronomie, in der es pizzaähnliche Speisen geben soll.