Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sparring ist langsam nicht mehr genug. Der Landauer Diyab Dabschah fährt große Geschütze auf, damit er seinen Titel im September im Universum Kinocenter verteidigen kann. Manager Henry Bartsch hat einen prominenten Coach und ein Trainingslager in Frankweiler organisiert.

Es juckt in den Fingern. Seit Januar hat der Landauer Boxer Diyab Dabschah wegen Corona keinen Kampf mehr bestritten. Um bei der zweiten Elite-Boxing-Fight-Night am 26. September in seinem 15. Profikampf