Wiedersehen macht Freude. Auch aus seinem zweiten Kampf im Hamburger Universum Gym ging der Landauer Boxer Bujar Tahiri siegreich hervor. Der 22-jährige Super-Mittelgewichtler drängte seinen ungarischen Gegner Giuseppe Lauri (44) bereits in der zweiten Runde in die Seile. Nach einem Uppercut war Lauri angeknockt. Ein „Hagel voller Schläge“ von Tahiri, dem Lauri nichts entgegensetzen konnte, habe dann dafür gesorgt, dass der Ringrichter den Kampf abbrach und den Landauer zum Sieger durch Technischen K.o. erklärte. „Ich hatte großen Respekt vor dem Gegner, da er ein sehr erfahrener Mann ist. Nach dem Abtasten in der erste Runde war mir aber klar, dass ich schneller und explosiver bin“, sagte Tahiri. Der Landauer bleibt damit auch nach seinem siebten Profikampf ungeschlagen.