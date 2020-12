Bujar Tahiri, Boxer aus Landau, steigt in diesem Jahr noch mal in den Ring. Der 22-Jährige tritt am 19. Dezember bei einer Gala des Boxstalls Universum in Hamburg an. Sein Gegner im Superweltergewicht wird der 44-jährige Ungar Giuseppe Lauri sein. Dieser bringt die Erfahrung von 77 Profikämpfen (56 Siege) mit. Lauris letzter Kampf liegt allerdings schon über zwei Jahre zurück. Im Hauptkampf gibt der Leverkusener Felix Sturm sein Boxcomeback nach vier Jahren Pause. Das Event wird inklusive Tahiris Kampf auf der Online-Plattform Bild Plus übertragen.